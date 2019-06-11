У Кабміні готують нові умови ПСО на ринку е/е

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для Енергоатому частка продажу електроенергії за регульованою ціною може вирости до 90%

У Кабінеті міністрів готують зміни до норми спеціальних обов’язків (ПСО) на новому ринку електроенергії, який має запрацювати з 1 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

За інформацією РБК-Україна, в Міненерговугілля після прийняття урядом постанови про покладення спецобов'язків на "Енергоатом", "Укренерго" і "Укргідроенерго" обговорюються правки до нього.

Як стало відомо РБК-Україна, мова йде про збільшення норми ПСО для "Енергоатому" до 90% у сегменті двосторонніх договорів. Цю е/е буде викуповувати для населення компанія Гарантований покупець (Кабмін на базі "Енергоринку" створив два держпідприємства для роботи у новій моделі оптового ринку електроенергії). При цьому з "Укренерго" ПСО пропонується зняти.

Частково цю інформацію підтверджує керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук. "Пропонується покласти на державні Енергоатом та Укргідроенерго обов’язок продавати значну частину виробленої енергії за останньою регульованою ціною (тою, що склалася у другому кварталі 2019 року). При чому, для Енергоатому ця частка може сягнути 90-95%", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Документ оприлюднений на сайті Кабінету міністрів. Згідно з постановою, "Енергоатом" буде продавати на електронних аукціонах для цілей виконання ПСО не більш 60% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала доопрацювати проект постанови Кабінету міністрів України про покладення спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії. Як зазначили в НКРЕКП, реалізація рішення уряду від 5 червня принесе додаткове навантаження на промисловість і бюджет приблизно на 37 млрд грн на рік.