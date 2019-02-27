У Кабміні анонсували запуск поштової доставки ліків в села

Поштою можуть доставляти ліки, які не вимагають особливого температурного режиму

Кабинет министров Украины рассматривает возможность организации доставки лекарств в сельскую местность, в том числе по почте. Об этом на заседании правительства заявил министр Кабмина Александр Саенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительству требуется проработать дополнительные вопросы по доставке лекарств в сельскую местность. Он также добавил, что доставка почтой может применяться к ряду препаратов, которые не требуют специального температурного режима.

Саенко напомнил, что с 1 апреля 2019 ответственной за программу "Доступные лекарства" будет Национальная служба здоровья.

"Очень важно, чтобы мы плавно перешли к этому, в частности в регионах, чтобы люди не почувствовали, что меняется ответственный исполнитель этой программы, чтобы мы придерживались такого графика как сейчас, когда нет проблем с доступностью лекарств", - отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительственная программа "Доступные лекарства" продолжит расширяться в 2019 году.

Отметим, в феврале Минздрав обновил список бесплатных лекарств.