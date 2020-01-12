У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю

Зростання допомоги стосується осіб, віднесених до підгрупи А першої групи
В Кабінеті міністрів розповіли, як протягом поточного року буде зростати розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А першої групи з надбавкою на догляд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що з 1 січня 2020 року допомога зросла до 3364,60 гривень. З 1 липня очікується підвищення до 3516,40 гривень, а вже з 1 грудня 2020 року допомога зросте до 3633,30 гривень.
Раніше повідомлялося, що державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, у 2020 році зростатиме і до кінця року становитиме майже 1858 гривень.
РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.