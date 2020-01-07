У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю після Чорнобиля

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

До кінця року розмір соцдопомоги становитиме майже 1858 гривень

Державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, у 2020 році зростатиме і до кінця року становитиме майже 1858 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства соціальної політики України.

Зростання допомоги відбудеться у три етапи.

"Сьогодні ділимось з Вами інфографікою, в якій показано, як і коли зросте державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою: з 01.01.2020 = 1719,9 грн, з 01.07.2020 = 1797,69 грн, з 01.12.2020 = 1857,45 грн", - поінформували у міністерстві.

Нагадаємо, комітет парламенту пропонує Кабміну розробити закони про відновлення пільг чорнобильцям на виконання відповідного рішення Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року КСУ прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

Додамо також, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів України передбачив додаткові 354,6 млн гривень на забезпечення чорнобильців, про що повідомляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.