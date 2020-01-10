У Кабміні анонсували публічне обговорення земельної реформи

У понеділок, 13 січня, відбудеться громадське обговорення земельної реформи. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету Верховної ради озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні і пояснять запропоновані зміни до законопроекту.

Нагадаємо, представник президента з питань земельної реформи Роман Лещенко заявив, що необхідність проведення земельної реформи полягає в реалізації реформи децентралізації. Він додав, що на сьогодні Україна має в наявності для продажу 7 мільйонів 600 тисяч гектарів державної землі.

Також відзначимо, що за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тисяч гектарів. Також обговорюються варіанти більш істотного зменшення. Також Разумков назвав терміни, коли комітет завершить розгляд поправок до законопроекту про земельну реформу. Спікер комітету Ради дав доручення завершити цей детальне до 10 січня 2020 року.

Спікер парламенту запевнив, що засідання Комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин буде проходити у відкритому режимі.