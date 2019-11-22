У Кабміні анонсували оновлення генеральної схеми планування України

У Кабінеті міністрів України анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій.

Так, заступник міністра розвитку громад та територій з питань євроінтеграції Юліан Чаплінський зазначив, що Мінрегіон готує завдання для розробки нового містобудівного кадастру, який стане потужною електронною базою даних на національному рівні.

"У 2020 році ми оновимо комплексну генеральну схему планування території України. В регіонах є багато ідей і проектів, наприклад, з розвитку курортів, впровадження комплексних регіональних планів будівництва швидкісних доріг, поводження зі сміттям тощо. І все це повинно бути нанесено на генеральну схему країни. Далі оновлений кадастр вже працюватиме в синергії з обласними та міськими кадастрами", - сказав урядовець.

За його словами, електронна система складатиметься з графічних пошарових мап, на які буде нанесено інформацію про містобудівну документацію: про функціональне призначення, екологічні обмеження, санітарні зони водойм, санітарні зони електростанції, планові резервні ділянки під порт, новий вокзал чи аеропорт.

"Це те, що вимагає від нас законодавство. Крім того відкриті дані містобудівних кадастрів дають можливість залучати інвесторів. Будь-який інвестор розуміє, що все в порядку, коли земля "висвітлена". Також це дуже хороший інструмент, щоб розібратись, чи законне те чи інше будівництво", - сказав Чаплінський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсує введення в Україні нового типу містобудівної документації.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 з планування використання земель в ОТГ.

Підкреслимо також, Верховна рада 13 листопада в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. За це проголосували 240 нардепів.