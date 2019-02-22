У Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій

Пенсії підвищать тим, хто при СРСР отримував низькі зарплати

В Украине повысят пенсии тем, кто во времена СССР получал низкие зарплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Андрея Ревы в эфире "112 Украина".

По его словам, у многих в Украине низкие пенсии потому, что в советское время они получали достаточно низкую заработную плату.

"Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", - подчеркнул Рева.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 марта. По его словам повышение составит 17-20%. Он также подчеркнул, что необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть.

Отметим, с 1 марта будет проходить первая в истории автоматическая индексация пенсий. С начала года также повысили выплаты военным пенсионерам.