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Кабмин уволил всех заместителей главы МВД

Фото: Кабмин уволил всех заместителей главы МВД (prom.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 февраля, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении ряда чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Сегодня решением Кабмина были уволены все заместители министра внутренних дел Украины. А именно:

  • Мэри Акопян;
  • Игоря Бондаренко;
  • Сергея Гончарова;
  • Богдана Драпятого;
  • Екатерину Павличенко.

Кроме того, Кабинет министров уволил первого заместителя министра экономики Украины – Дениса Кудина и заместителя председателя государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Ольгу Рабийчук.

Напомним, сегодня заместители главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке .

Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.

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