Кабмин уволил всех заместителей главы МВД

Сегодня, 10 февраля, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении ряда чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Сегодня решением Кабмина были уволены все заместители министра внутренних дел Украины. А именно:
Кроме того, Кабинет министров уволил первого заместителя министра экономики Украины – Дениса Кудина и заместителя председателя государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Ольгу Рабийчук.
Напомним, сегодня заместители главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке .
Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.
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