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Кабмин уволил Найема с должности главы Госагентства восстановления

Киев, Вторник 18 июня 2024 16:51
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Кабмин уволил Найема с должности главы Госагентства восстановления Фото: Мустафа Найем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство решило уволить Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабинета министров Украины.

В правительстве отметили, что распоряжение об увольнении Найема было принято во время сегодняшнего заседания.

Что предшествовало

Напомним, 10 июня Мустафа Найем в своих соцсетях написал, что покидает должность главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Он уточнял, что решился на такой шаг из-за "системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия".

По словам Найема, с ноября 2023 года он и команда Госагентства восстановления сталкивалась с сопротивлением и противодействием.

О каком сопротивлении идет речь - чиновник не рассказал.

Более детально о скандале и реакции Кабмина можете узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что Найем занимал должность главы Госагентства восстановления с 2023 года. Также он был заместителем гендиректора "Укроборонпрома" и заместителем министра инфраструктуры Украины.

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