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Кабмин уволил Мельника с должности заместителя министра иностранных дел

Фото: Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины на заседании 11 июля принял распоряжение об увольнении Мельника Андрея Ярославича с должности замминистра иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Как говорится в сообщении, Мельник освобожден в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Андрей Мельник стал замминистра иностранных дел 18 ноября 2022 года. Следует отметить, что также был заместителем главы МИД с марта 2014 по январь 2015 года.

В декабре 2014 года он стал послом Украины в Германии и покинул этот пост в 2022-м. В этой должности он запомнился резкими и подчас недипломатическими высказываниями в адрес руководства Германии. В частности, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания приехать в Украину.

Посол также обвинял в Германию в том, что ей не хватает культуры гостеприимства , поэтому украинские беженцы уезжают из страны.

На фоне скандалов Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии.

А вот 20 июня 2022 года на сайте президента был опубликован указ о назначении Мельника послом Украины в Бразилии.

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МИД Украины