Кабмин изменил "правила игры" для АРМА: агентство перешло под новый контроль

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Ранее АРМА координировалось через другие государственные органы, что иногда замедляло процессы управления и распоряжения активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Изменение подчинения призвано повысить эффективность работы агентства и обеспечить оперативный контроль со стороны правительства.

"Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации Премьер-министра Украины", - сообщила Юлия Свириденко.

Чем занимается АРМА

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) занимается управлением имуществом, которое было получено преступным путем или является предметом уголовных производств.

К главным функциям агентства можно отнести:

выявление и розыск активов;

управление арестованным имуществом;

продажа или передача активов государству;

контроль, чтобы управление активами происходило прозрачно, законно и эффективно, минимизируя риск злоупотреблений.

По сути, АРМА является ключевым органом в борьбе с коррупцией и криминальной деятельностью через эффективное управление арестованными и незаконно полученными активами.