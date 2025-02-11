Кабмин сменил главу Госслужбы водного транспорта: кто получил должность

Кабинет министров назначил Николая Кравчука исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Терраса Мельничука.
Как пишет Мельничук, решением правительства был уволен Евгений Игнатенко с должности Администрации судоходства. Вместо этого его обязанности временно будет исполнять Николай Кравчук.
Кравчук родился 22 января 1990 года.
Получил высшее образование в Национальной академии внутренних дел, где сначала получил степень бакалавра права, а затем завершил обучение по специальности "Правоведение", получив квалификацию юриста.
С 2011 по 2023-й занимал руководящие должности на различных предприятиях.
В 2022-2023 годах работал в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", где занимал должности заместителя директора и первого заместителя директора.
В мае 2023 года был назначен председателем Обуховской районной государственной администрации Киевской области.
За свою деятельность он получил награды:
25 ноября Кравчук был назначен первым заместителем Главы Администрации судоходства.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабмин недавно назначил временно исполняющую обязанности главы Института национальной памяти.
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