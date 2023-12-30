Кабмин увеличил выплаты работодателям за трудоустройство переселенцев

Украинское правительство решило увеличить выплаты работодателям за трудоустройство переселенцев. Также были увеличены сроки таких выплат.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Она рассказала, что длительность предоставления выплат работодателям за трудоустройство переселенцев увеличили с двух до трех месяцев, а за трудоустройство переселенцев с инвалидностью - до шести месяцев.

"Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля - 8000 грн", - уточнила замминистра.

Она добавила, что если работодатель принимает на работу переселенца, то в следующем году он получит право получить выплаты до 24 тысяч гривен. А если это будет переселенец с инвалидностью, то компенсации могут составить до 48 тысяч гривен.

Выплаты для работодателей

Напомним, в Украине действуют выплаты для работодателей за трудоустройство переселенцев.

Их предоставляют в качестве компенсаций расходов на оплату труда за трудоустройство таких граждан.

Более детально о том, как получить такие компенсации, - в материале РБК-Украина.