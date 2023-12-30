Кабмін збільшив виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців
Український уряд вирішив збільшити виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців. Також було збільшено терміни таких виплат.
Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Вона розповіла, що тривалість надання виплат роботодавцям за працевлаштування переселенців збільшили з двох до трьох місяців, а за працевлаштування переселенців з інвалідністю - до шести місяців.
"Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то тепер такі компенсації прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 грн, а з 1 квітня - 8000 грн", - уточнила заступник міністра.
Вона додала, що якщо роботодавець приймає на роботу переселенця, то наступного року він отримає право отримати виплати до 24 тисяч гривень. А якщо це буде переселенець з інвалідністю, то компенсації можуть становити до 48 тисяч гривень.
Виплати для роботодавців
Нагадаємо, в Україні діють виплати для роботодавців за працевлаштування переселенців.
Їх надають як компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування таких громадян.
Більш детально про те, як отримати такі компенсації, - у матеріалі РБК-Україна.
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