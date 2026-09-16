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Кабмин увеличил финансирование "єОселі" в бюджете-2027: сколько денег уйдет на жилищную политику

15:03 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине увеличат финансирование жилищной политики (freepik.com)

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год правительство предлагает предусмотреть около 85 млрд гривен на жилищную политику. Это на 38,3 млрд. гривен больше, чем было заложено на это направление в бюджете на 2026 год.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Сколько заложили на "єОселю"

Наибольшую часть жилищного бюджета - 45 млрд гривен - предлагается направить на обеспечение граждан жильем по программе льготной ипотеки "єОселя". Средства должны поступать через "Укрфинжилье".

Это на 27,9 млрд гривен больше, чем предусмотрено на программу в 2026 году.

Еще 24,4 млрд гривен в 2027 году планируют направить на жилищные программы "єВідновлення", компенсации и субвенцию.

Сколько предусмотрели на жилье для ветеранов и военных

Отдельные расходы в проекте бюджета предусмотрены для ветеранов, военных и людей, потерявших жилье из-за войны.

В частности:

  • 6,9 млрд гривен - компенсация жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп;
  • 5,5 млрд гривен - компенсация за уничтоженное войной жилье через специальный фонд "HOME";
  • 2,4 млрд гривен - жилье для военных;
  • 0,7 млрд гривен - финансирование Фонда энергоэффективности, в частности софинансирование повышения энергоэффективности жилья и восстановление разрушенного жилья.

В Украине готовят жилищную реформу

Шуляк отметила, что жилье остается одним из государственных приоритетов. По ее словам, в Украине стартует масштабная жилищная реформа, началом которой стало принятие рамочного законопроекта "Об основных принципах жилищной политики".

Сейчас готовятся и другие документы, в частности, законопроект о фонде социального жилья.

В то же время, предложенные расходы еще могут измениться, поскольку Верховная Рада должна рассмотреть проект Государственного бюджета на 2027 год.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья из-за войны, могут получить жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен. Также для ВПЛ действуют льготные условия программы "єОселя", которые предусматривают, в частности, компенсацию части первого взноса и расходов на оформление кредита.

Также мы писали, что Международный Реестр убытков открыл для украинцев новые категории заявлений, в частности по поводу потери доступа к медицинской помощи и образованию, моральному ущербу и другим экономическим потерям. Подать заявление можно онлайн через портал "Дія".

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