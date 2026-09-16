Кабмин увеличил финансирование "єОселі" в бюджете-2027: сколько денег уйдет на жилищную политику

Сколько заложили на "єОселю"

Наибольшую часть жилищного бюджета - 45 млрд гривен - предлагается направить на обеспечение граждан жильем по программе льготной ипотеки "єОселя". Средства должны поступать через "Укрфинжилье".

Это на 27,9 млрд гривен больше, чем предусмотрено на программу в 2026 году.

Еще 24,4 млрд гривен в 2027 году планируют направить на жилищные программы "єВідновлення", компенсации и субвенцию.

Сколько предусмотрели на жилье для ветеранов и военных

Отдельные расходы в проекте бюджета предусмотрены для ветеранов, военных и людей, потерявших жилье из-за войны.

В частности:

6,9 млрд гривен - компенсация жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп;

- компенсация жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп; 5,5 млрд гривен - компенсация за уничтоженное войной жилье через специальный фонд "HOME";

- компенсация за уничтоженное войной жилье через специальный фонд "HOME"; 2,4 млрд гривен - жилье для военных;

- жилье для военных; 0,7 млрд гривен - финансирование Фонда энергоэффективности, в частности софинансирование повышения энергоэффективности жилья и восстановление разрушенного жилья.

В Украине готовят жилищную реформу

Шуляк отметила, что жилье остается одним из государственных приоритетов. По ее словам, в Украине стартует масштабная жилищная реформа, началом которой стало принятие рамочного законопроекта "Об основных принципах жилищной политики".

Сейчас готовятся и другие документы, в частности, законопроект о фонде социального жилья.

В то же время, предложенные расходы еще могут измениться, поскольку Верховная Рада должна рассмотреть проект Государственного бюджета на 2027 год.