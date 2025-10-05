Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях: Свириденко раскрыла детали

Учителя, которые продолжают учить детей в прифронтовых громадах получат повышенную ежемесячную доплату - 4000 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Юлии Свириденко.
"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - отметила премьер.
Как сообщила Свириденко, отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании правительства.
Оно касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах:
Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.
В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.
Премьер также поздравила всех украинских учителей с их профессиональным праздником - Днем Учителя!
"Спасибо каждому и каждой, кто учит детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд. То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы - это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства - быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", - подчеркнула она.
Напомним, что сегодня, 5 октября в Украине празднуют День учителя 2025. Это время поблагодарить педагогов теплыми словами, ведь их труд формирует будущее нашей страны.
Стоит отметить, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей в Украине выросла до 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, профессия до сих пор остается одной из самых низкооплачиваемых в стране.
