Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях: Свириденко раскрыла детали

Фото: учителя на прифронтовых территориях получат повышенные доплаты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Учителя, которые продолжают учить детей в прифронтовых громадах получат повышенную ежемесячную доплату - 4000 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Юлии Свириденко.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - отметила премьер.

Как сообщила Свириденко, отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании правительства.

Оно касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах:

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Луганской,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.

В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Премьер также поздравила всех украинских учителей с их профессиональным праздником - Днем Учителя!

"Спасибо каждому и каждой, кто учит детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд. То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы - это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства - быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", - подчеркнула она.

Напомним, что сегодня, 5 октября в Украине празднуют День учителя 2025. Это время поблагодарить педагогов теплыми словами, ведь их труд формирует будущее нашей страны.

РБК-Украина собрало лучшие поздравления в прозе и стихах, чтобы вы могли выбрать те, что больше всего откликаются сердцу.

Стоит отметить, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей в Украине выросла до 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, профессия до сих пор остается одной из самых низкооплачиваемых в стране.

Мы писали о том, что для учителей может измениться в 2026 году.

