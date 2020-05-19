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Медикам компенсують зарплату за час ізоляції від COVID-19

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 16:59
Медикам компенсують зарплату за час ізоляції від COVID-19
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На відміну від решти українців медики отримають не 50% компенсації, а 100%

Фонд соціального страхування України виплатить медичним працівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під меднаглядом і перебування в закладах охорони здоров'я. Відповідний закон набув чинності 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду соцстраху.

Як зазначили в прес-службі, норма про виплати медикам міститься у законі про підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Згідно з законом, розмір допомоги для медичних працівників не залежить від тривалості страхового стажу, фінансування здійснюється на підставі лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11". При оформлені заяви-розрахунку, роботодавець вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19.

Нагадаємо, право на компенсацію втраченого за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробітку мають всі застраховані особи. Але розмір виплат від фонду для них становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

За прогнозом вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського, початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України медикизарплатакарантин
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