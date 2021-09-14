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Кабмін завтра направить проект держбюджету-2022 до Ради, - прем'єр

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України завтра, 15 вересня, погодить проект державного бюджету на 2022 роки. І направить його до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми найближчим часом ... завтра будемо подавати проект бюджету на 2022 рік. І паралельно подамо зміни до бюджету на 2021 рік включно зі змінами загальної суми по субсидіях", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держбюджет-2022 вперше ґрунтуватиметься на трирічній декларації.

Минулого тижня стало відомо, що на житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень, і Кабінет міністрів попросить Верховну раду передбачити ці кошти в бюджеті на нинішній рік.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальДержбюджет