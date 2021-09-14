Кабмін завтра направить проект держбюджету-2022 до Ради, - прем'єр

Кабінет міністрів України завтра, 15 вересня, погодить проект державного бюджету на 2022 роки. І направить його до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Ми найближчим часом ... завтра будемо подавати проект бюджету на 2022 рік. І паралельно подамо зміни до бюджету на 2021 рік включно зі змінами загальної суми по субсидіях", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держбюджет-2022 вперше ґрунтуватиметься на трирічній декларації.
Минулого тижня стало відомо, що на житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень, і Кабінет міністрів попросить Верховну раду передбачити ці кошти в бюджеті на нинішній рік.