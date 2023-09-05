Кабмин завершает разработку бюджета-2024. Шмыгаль назвал три приоритета

"Его разработка уже на финальной стадии. Приоритетом №1, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – сказал премьер.

По его словам, еще одним акцентом в бюджете на следующий год будут заработные выплаты врачам, учителям и социальным выплатам.

"Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты", - рассказал Шмыгаль .

Кроме этого, в бюджете на следующий год будут выделены средства на восстановление Украины. Планируется как завершить начатые работы, так и положить начало новым.

"Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетическую. Поэтому скорое восстановление останется актуальным и в следующем году", - подчеркнул он.

Заметим, Кабмин должен завершить подготовку государственного бюджета к 15 сентября. Затем он будет передан на голосование в первом чтении в Верховную раду. После доработки Совет должен принять проект во втором чтении.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В конце июня Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.

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