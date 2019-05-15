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Верланов запропонував провести демілітаризацію Податкової служби

Новини » Економіка    15.05.2019 - 13:03
Верланов запропонував провести демілітаризацію Податкової служби
Фото: Сергій Верланов (minfin.gov.ua)

Правоохоронна і сервісна функції Податкової служби повинні бути відділені

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов представив на засіданні Кабінету міністрів стратегію розвитку відомства. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як відзначається в презентації Верланова, у Податковій службі пропонується провести демілітаризацію: "За підтримки уряду та Верховної ради, - відділення правоохоронної функції від сервісної".

Верланов запропонував провести демілітаризацію Податкової служби

minfin.gov.ua

Стратегія ДПС охоплює три основні напрями:

1. Розвиток відносин з платниками податків;

2. Розвиток людського капіталу;

3. Розвиток Державної податкової служби як державного органу влади.

Ключовими акцентами визначені: ризикоорієнтованість роботи служби, всебічне сприяння платникам податків і збільшення електронних послуг,  конкурсний підхід до формування кадрового складу, цілісність баз даних і їх мобільність задля обміну інформацією з іншими службами.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу.

За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

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