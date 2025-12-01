Кабмин утвердил программу "3 тысячи километров по Украине": как будет работать инициатива

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает новую социальную инициативу - "3 тысячи километров по Украине ". Она дает возможность бесплатно путешествовать поездами "Укрзализныци" в пределах лимита 3000 км на одного человека в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Как будет работать программа

Согласно документу, пассажиры смогут оформить билет и плацкарту за 0 грн. Предложение не будет действовать для поездов класса СВ и Интерсити+, однако охватит другие категории вагонов. Лимит - 3000 км в год на одного человека.

Когда стартует программа

Запуск инициативы разделен на два этапа и продлится от даты вступления в силу постановления до 23 декабря 2026 года.

Этап 1 - льготные перевозки начнутся на специально определенных маршрутах. Речь идет о поездах, отправляющихся со станций:

в районах возможных или активных боевых действий;

вблизи таких районов;

с территорий, внесенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.

Этап 2 - маршрутную сеть расширят. "Укрзализныця" определит дополнительные направления, учитывая имеющийся подвижной состав и возможность обеспечить перевозки.

Какие поезда включат

Перечень поездов, типов вагонов и периоды курсирования будет формировать "Укрзализныця". Компания отмечает, что в первую очередь будет учитывать потребности пассажиров, которые пользуются программой бесплатных поездок.