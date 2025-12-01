Кабмин утвердил программу "3 тысячи километров по Украине": как будет работать инициатива
Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает новую социальную инициативу - "3 тысячи километров по Украине". Она дает возможность бесплатно путешествовать поездами "Укрзализныци" в пределах лимита 3000 км на одного человека в течение года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Как будет работать программа
Согласно документу, пассажиры смогут оформить билет и плацкарту за 0 грн. Предложение не будет действовать для поездов класса СВ и Интерсити+, однако охватит другие категории вагонов. Лимит - 3000 км в год на одного человека.
Когда стартует программа
Запуск инициативы разделен на два этапа и продлится от даты вступления в силу постановления до 23 декабря 2026 года.
Этап 1 - льготные перевозки начнутся на специально определенных маршрутах. Речь идет о поездах, отправляющихся со станций:
- в районах возможных или активных боевых действий;
- вблизи таких районов;
- с территорий, внесенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.
Этап 2 - маршрутную сеть расширят. "Укрзализныця" определит дополнительные направления, учитывая имеющийся подвижной состав и возможность обеспечить перевозки.
Какие поезда включат
Перечень поездов, типов вагонов и периоды курсирования будет формировать "Укрзализныця". Компания отмечает, что в первую очередь будет учитывать потребности пассажиров, которые пользуются программой бесплатных поездок.
Как искать бесплатные билеты
Ранее "Укрзализныця" сообщала, что оформить билеты в рамках программы "3 тысячи километров" можно будет через мобильное приложение "УЗ".
По словам руководителя пассажирского направления "УЗ" Александра Перцовского, в приложении появится отдельный раздел с бонусными километрами. Там пассажиры смогут:
- просмотреть доступные направления и рейсы, входящие в программу;
- отфильтровать поезда по категориям;
- оформить билет, где вместо оплаты банковской картой будут списываться километры.
Количество таких билетов на определенные маршруты будет ограничено и будет открываться преимущественно во внепиковые периоды.