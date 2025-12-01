ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кабмин утвердил программу "3 тысячи километров по Украине": как будет работать инициатива

Понедельник 01 декабря 2025 12:15
UA EN RU
Кабмин утвердил программу "3 тысячи километров по Украине": как будет работать инициатива Кабмин принял программу УЗ 3000 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает новую социальную инициативу - "3 тысячи километров по Украине". Она дает возможность бесплатно путешествовать поездами "Укрзализныци" в пределах лимита 3000 км на одного человека в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как будет работать программа

Согласно документу, пассажиры смогут оформить билет и плацкарту за 0 грн. Предложение не будет действовать для поездов класса СВ и Интерсити+, однако охватит другие категории вагонов. Лимит - 3000 км в год на одного человека.

Когда стартует программа

Запуск инициативы разделен на два этапа и продлится от даты вступления в силу постановления до 23 декабря 2026 года.

Этап 1 - льготные перевозки начнутся на специально определенных маршрутах. Речь идет о поездах, отправляющихся со станций:

  • в районах возможных или активных боевых действий;
  • вблизи таких районов;
  • с территорий, внесенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.

Этап 2 - маршрутную сеть расширят. "Укрзализныця" определит дополнительные направления, учитывая имеющийся подвижной состав и возможность обеспечить перевозки.

Какие поезда включат

Перечень поездов, типов вагонов и периоды курсирования будет формировать "Укрзализныця". Компания отмечает, что в первую очередь будет учитывать потребности пассажиров, которые пользуются программой бесплатных поездок.

Как искать бесплатные билеты

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что оформить билеты в рамках программы "3 тысячи километров" можно будет через мобильное приложение "УЗ".

По словам руководителя пассажирского направления "УЗ" Александра Перцовского, в приложении появится отдельный раздел с бонусными километрами. Там пассажиры смогут:

  • просмотреть доступные направления и рейсы, входящие в программу;
  • отфильтровать поезда по категориям;
  • оформить билет, где вместо оплаты банковской картой будут списываться километры.

Количество таких билетов на определенные маршруты будет ограничено и будет открываться преимущественно во внепиковые периоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Укрзализныця Поезда
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит