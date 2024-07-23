Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты

Согласно постановлению правительства, учебный год в школах:

начнется в понедельник, 2 сентября;

завершится 30 июня 2025 года.

"Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории", - добавил Шмыгаль.

Где обучение начнется в августе

В июне Министерство образования и науки (МОН) рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

В качестве примера, по словам городского головы Андрея Садового, на фоне сложной ситуации с электроснабжением, во Львове учебный год начнется уже 19 августа.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждал, что первый звонок в его городе может состояться 1 или 15 августа.

Подробнее о том, в каких городах учебные заведения могут начать обучение раньше - в материале РБК-Украина "Где в Украине школы начнут обучение уже в августе: названы области".