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Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утвердил несколько документов, которые позволят Украине получить транши финпомощи от Евросоюза на 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

Он отметил, что в этом году Украина в рамках программы Ukraine Facility рассчитывает получить от ЕС около 16 млрд евро. И пока продолжаются все согласования, наша страна уже договорилась об экстренном финансировании. 

"Сегодня правительство утверждает два документа, которые дадут возможность Украине получить 6 млрд евро в марте и апреле этого года. Речь идет об утверждении проектов меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года", - рассказал глава Кабмина. 

По его словам, у Украины будут ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это - ключевая цель и для этого делают все необходимое.

50 млрд евро от ЕС

Напомним, в феврале лидеры стран ЕС в ходе спецсаммита одобрили предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Их передадут в рамках программы Ukraine Facility.

Недавно Совет ЕС окончательно утвердил такую инициативу и она вступила в силу. 

При этом сегодня вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис анонсировал, что ЕС в марте и апреле передаст Украине 6 млрд евро. Это будет происходить в рамках двух траншей. 

 

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