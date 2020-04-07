Кабмін запустить оплату комуналки для пенсіонерів телефоном

Кабінет міністрів України планує найближчими днями запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або "гарячі" телефонні лінії банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

"Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу" лінію банку та надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу телефоном.

У Кабміні також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через існуючі онлайн-сервіси.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що уряд збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Вона також додала, що кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Раніше в Міністерстві соцполітики заявили про плани покрити витрати населення на комунальні послуги у період карантину коштом підвищення соціальних пільг.