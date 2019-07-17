Кабмін запустить електронну систему соцпідтримки українців

Кабінет міністрів України запустить Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-Social) з 2020 року. Відповідний проект постанови уряд схвалив у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Систему мають наповнити інформацією до 30 вересня 2020 року.

"Кабінет міністрів України постановляє погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики про створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України", - сказано у тексті постанови.

Так, Міністерству соціальної політики доручено створити вказану систему, а також забезпечити до 30 вересня 2020 року її наповнення інформацією з використанням даних, наявних в інших інформаційних системах, що використовуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад для надання, призначення та виплати соціальної підтримки.

Крім того, Мінсоцполітики доручено з 1 жовтня 2020 року використовувати E-Social під час надання, призначення та виплати соціальної підтримки.

"На сьогодні в Україні функціонує понад 2 десятки систем для обліку отримувачів соціальної допомоги та послуг і нарахування виплат. Для нормативно-правового забезпечення об'єднання цих систем та оптимізації процесів проведення соціальних виплат за рахунок коштів державного бюджету розроблено проект акта", - вказано у пояснювальній записці.

Підкреслимо, проект постанови розроблено з метою виконання угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 9.07.2014.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив послугу е-Пенсія, схваливши постанову про електронні послуги в сфері пенсійного забезпечення.

Як писало РБК-Україна, в ході сьогоднішнього засідання Кабмін також розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу.