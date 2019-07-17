Кабмін запустив послугу е-пенсія

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Відповідною постановою передбачається запровадження онлайн-послуг у сфері пенсійного забезпечення

Кабінет міністрів України запустив послугу е-Пенсія, схваливши постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду 17 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб у своєму Facebook зазначив, що постанова передбачає суттєву оптимізацію та запровадження онлайн таких масових та суспільно важливих послуг:

призначення пенсії;

перерахунок пенсії;

призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій;

поновлення виплати пенсії;

переведення з одного виду пенсії на інший.

За його словами, завдяки запровадженню електронної взаємодії кількість документів, що вимагаються від заявника, буде зменшено на 9.

У пояснювальній записці до проекту вказано, що впровадження електронної взаємодії між органами Пенсійного фонду та іншими органами виконавчої влади дасть змогу використати потенціал 5-7 функціонуючих у державі електронних інформаційних реєстрів.

"Враховуючи те, що в Україні близько 12 млн пенсіонерів, а також те, що є можливість подання заяв в електронному вигляді, суттєво зменшиться кількість громадян, які особисто відвідують органи Пенсійного фонду для подання документів. Відбудеться значна економія робочого часу працівників", - зазначається у записці.

У Кабміні також пояснили, що знизиться адміністративне навантаження на громадян. Суттєво скоротиться кількість документів, які необхідно подавати для отримання пенсій, надбавок та доплат до них.

Нагадаємо, раніше ПФУ оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій станом на 1 липня 2019 року. Так, 1 липня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 3005,96 гривень.

Як писало РБК-Україна, відповідно до закону про державний бюджет України на 2019 рік, мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.