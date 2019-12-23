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Нацполіція обіцяє жорстко реагувати на спроби відновити гральний бізнес

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 13:20
Нацполіція обіцяє жорстко реагувати на спроби відновити гральний бізнес
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На даний момент в Україні створено 715 мобільних груп

Національна поліція буде жорстко реагувати на всі спроби відновлення діяльності гральних закладів. Про це йдеться повідомленні Нацполіції Facebook.

У поліції зазначили, що на даний момент на всій території України працює 715 мобільних груп, які моніторять ситуацію навколо заборони грального бізнесу.

"В даний час у співпраці з представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтажу зовнішньої реклами гральних закладів. Звертаємося до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, негайно повідомляйте про це на лінію 102 для оперативного та належного реагування", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці порушили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні. З початку відпрацювання було вилучено 4,4 тисячі одиниць грального обладнання, які перебували в нелегальних закладах.

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