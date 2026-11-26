Согласно документу, проверка будет проведена для обеспечения целостности, полноты и достоверности сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Для этого сверят информацию, обрабатываемую в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы (ДМС), Едином государственном демографическом реестре и непосредственно в реестре военнообязанных.

Для верификации Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны актуальные сведения защищенными каналами связи, в частности с использованием сменных носителей.

После этого специалисты Минобороны проведут автоматизированное сравнение полученной информации с имеющимися записями в реестре призывников и резервистов.

По результатам сверки оборонное ведомство должно актуализировать данные в реестре автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.

В то же время, информация, не подлежащая внесению в базу, будет использоваться исключительно для проверки, после чего Минобороны обязано уничтожить полученные от миграционной службы данные в установленном законом порядке.