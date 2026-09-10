Кабмин готовит бизнесу кредиты до 1 млрд гривен на фоне усиления террора РФ

Льготные кредиты для предпринимателей

В Украине разрабатывается программа льготного кредитования для пополнения оборотных средств бизнеса.

Согласно инициативе, предприятия смогут получить:

сумму до 1 млрд грн для одной компании или группы предприятий;

компенсацию 5% от рыночной ставки;

возможность направить эти средства, в частности, на закупку товаров.

"Российский террор украинского бизнеса и гражданской инфраструктуры стремительно растет. Мы должны реагировать и действовать на опережение. Чтобы бесперебойно снабжать украинцев продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами, Правительство совместно с СНБО по поручению президента принимает ряд неотложных мер", - отметил глава Правительства.

Первоочередная аренда госимущества

Для предпринимателей также планируется упростить доступ к государственным активам. Бизнес будет иметь первоочередное право арендовать имущество, которое Фонд государственного имущества выставляет на аукционы.

Такое решение объясняют тем, что после каждого вражеского удара по цехам, складам или офисам компаниям нужно максимально быстро находить новые площади и возобновлять работу.

Работа во время воздушных тревог

Правительство приняло рекомендации с учетом дифференцированного оповещения о том, чтобы длительные воздушные тревоги не останавливали поставки товаров людям.

Как подчеркнул Корецкий, если бизнес будет останавливаться каждый раз во время сирены, страна будет терять рабочие места, налоги и обеспечивать граждан необходимым.

В то же время рекомендации учитывают обязательный компонент безопасности.

Всему бизнесу дали три месяца, чтобы обустроить укрытие или безопасные места в местах предоставления услуг.

Разработку этих мероприятий подробно обсудили на расширенном совещании с участием крупных ритейлеров, представителей Офиса Президента, АМКУ, Государственной таможенной службы и Фонда госимущества.