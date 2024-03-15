Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров, но не всех: кто и сколько получит

"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь - до 120 гектаров", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, эти средства помогут провести посевную, а потом собрать урожай.

Премьер подчеркнул, что для украинских властей принципиально важно поддержать фермеров на деоккупированных территориях.

Другие выплаты для украинцев

Напомним, недавно Кабинет министров Украины ввел выплаты для детей погибших украинских защитников.

Детям от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают такие выплаты: не менее 7 800 гривен - на одного ребенка, не менее 6 100 гривен - каждому ребенку, если в семье двое или больше детей.

Также мы писали, что помощь при рождении ребенка предлагают увеличить почти в 10 раз. Соответствующий законопроект внесли в Раду.

Если документ будет согласован, молодые родители смогут получить до 400 тысяч гривен.