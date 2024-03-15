Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров, но не всех: кто и сколько получит

Кабинет министров Украины расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в общинах, где велись активные боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.
"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь - до 120 гектаров", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, эти средства помогут провести посевную, а потом собрать урожай.
Премьер подчеркнул, что для украинских властей принципиально важно поддержать фермеров на деоккупированных территориях.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины ввел выплаты для детей погибших украинских защитников.
Детям от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают такие выплаты: не менее 7 800 гривен - на одного ребенка, не менее 6 100 гривен - каждому ребенку, если в семье двое или больше детей.
Также мы писали, что помощь при рождении ребенка предлагают увеличить почти в 10 раз. Соответствующий законопроект внесли в Раду.
Если документ будет согласован, молодые родители смогут получить до 400 тысяч гривен.
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