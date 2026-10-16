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Кабмин заморозил деньги на восстановление домов после обстрелов: Кличко обратился к правительству

14:25 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Киев не может восстанавливать дома после обстрелов из-за заблокированных счетов (фото: КГГА)

Кабинет Министров заблокировал средства Киева на восстановление поврежденных врагом домов на счетах Госказначейства и мэр столицы Виталий Кличко требует немедленно их разблокировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко на коллегии КГГА.

Правительство заблокировало счета

По словам главы столицы, проблема, которая может остановить работы по восстановлению домов после обстрелов – это блокировка города Госказначейством.

"Если правительство этого не понимает, подчеркну: такие действия неприемлемы в ситуации, когда жители ждут восстановления своего жилья. Поэтому город еще раз обратился к правительству и Государственному казначейству с требованием разблокировать финансирование важных для киевлян проектов. В частности, по восстановлению поврежденных врагом домов", - заявил Кличко.

Сколько домов в Киеве повреждено

Мэр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в столице уже восстановили 4 227 домов, поврежденных в результате ракетно-дроновых атак.

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За годы полномасштабной войны в столице получили разную степень повреждений 4 480 многоквартирных домов. Из них в 2026 году – 1783 дома, а это почти 40% от общего количества.

Повреждения разные: где-то выбиты окна, повреждены балконы, кровли или фасады. А где-то разрушение подъездов, конструкций, повреждение сетей, где квартиры стали непригодными для проживания.

"Таких домов сейчас 205 (только в этом году враг сильно повредил 61). Из значительно поврежденных город уже восстановил 64 дома. Всего на сегодняшний день восстановили 4 227 поврежденных домов", - рассказал Кличко.

Как сообщалось ранее, правительство и Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным громадам на общую сумму около 20 млрд грн из-за мер экономии и дефицита финансирования.

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