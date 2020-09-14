Кабмін заклав у проекті держбюджету курс 29 гривень за долар

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар. Відповідні дані містяться в макроекономічному прогнозі уряду.

Проект держбюджета представлений в Міністерстві фінансів.

Проект заснований на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом у липні цього року.

"Курс долара, на якому розраховується бюджет, у нас становить 29 гривень. Ми погодили це показник з Національним банком", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці липня Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

Згідно з прогнозом уряду, обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація - 2020 рік - 29,00 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

Згідно прогнозом уряду України курс в 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.