Кабмін зафіксував ціну газу для виробників тепла: що зміниться для українців

Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. Це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Триває активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, це рішення дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Фіксована ціна діятиме до 31 Травня 2023 року.