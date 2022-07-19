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Кабмін зафіксував ціну газу для виробників тепла: що зміниться для українців

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 16:52
Кабмін зафіксував ціну газу для виробників тепла: що зміниться для українців Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. Це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Триває активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, це рішення дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Фіксована ціна діятиме до 31 Травня 2023 року.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, Верховна рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло під час воєнного стану. "За" відповідний законопроект проголосували тільки 220 нардепів, він був відправлений на доопрацювання.

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