Кабмін забрав у НПУ повноваження щодо економічних злочинів

Кабінет міністрів України забрав повноваження по економічним злочинам у Національній поліції. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

Як повідомив Гончарук, Управління по боротьбі з економічними злочинами в нацполиции було ліквідовано.

"Ми ліквідували економічну частину Національної поліції. УБЕЗ все, пішов в історію. Більше поліцейські не повинні втручатися в діяльність бізнесу. Це перший крок, він символічний", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня Кабмін провів своє перше засідання. Уряд вирішив змінити формат проведення засідань, і провела його в закритому режимі.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головами Верховної ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів. Під час зустрічі Зеленський роздав доручення керівникам відомств.

Також повідомлялося, що Олексій Гончарук анонсував презентацію програми діяльності Кабміну. Уряд має представити програму діяльності на розгляд парламенту до кінця вересня.