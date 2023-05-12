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Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан России и Беларуси

Фото: Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан России и Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 12 мая, Кабинет министров поддержал изменения в постановление "Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Изменениями введен запрет осуществлять публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан России и Беларуси на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Также закупки запрещается проводить в:

  • юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси;
  • юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является РФ/гражданин РФ/РБ (кроме проживающих на территории Украины) на законных основаниях);
  • юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси, кроме случаев, когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Изложены в новой редакции Особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены", - написал Мельник. .

Что привело к таким изменениям?

Как сообщалось, в январе прошлого года Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

В СМИ 21 января массово распространилась информация о том, что в Министерстве обороны Украины якобы закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах столицы.

По данным журналистов, они якобы получили в распоряжение копию соглашения Минобороны о закупке продовольствия более чем на 13 миллиардов гривен.

Уже 24 января стало известно, что заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. На следующий день уволили с должности и директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина .

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