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Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК

Иллюстративное фото: в Украине лиц с инвалидностью не будут направлять на ВВК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров утвердил ряд изменений, которые касаются лиц с инвалидностью. В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно решению Кабмина, информацию о наличии у гражданина инвалидности теперь будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Такая информация будет отображаться в электронном военно-учетном документе. 

"Установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - уточнил Мельничук. 

Также правительство разрешило подавать копию медицинского вывода о ребенке с инвалидностью до 18 лет, которая заверена органом соцзащиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально. 

Фейк о мобилизации людей с инвалидностью

Напомним, в декабре появились фейки о том, что с 1 января в Украине начнут мобилизацию лиц с инвалидностью. Это объясняли "ликвидацией МСЭКов".

В свою очередь в Минздраве отметили, что все лица с инвалидностью продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации.

К слову, ранее РБК-Украина писало о том, кто из украинцев имеет право на отсрочку от мобилизации.

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ВЛКМобилизация в Украине