Кабмін виступив за заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані

Раді пропонують посилити контроль над такими засобами при воєнному стані

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде разрешить временное ограничение на использование радиоэлектронных средств в случае военного положения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании правительства Кабмин одобрил изменения в законы о правовом режиме военного положения и о правовом режиме чрезвычайного положения для установления ограничений в использовании радиоэлектронных средств и излучающих устройств любых форм собственности и назначения в условиях военного и чрезвычайного положения в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Фото: проект закона

Напомним, парламентский комитет порекомендовал Раде предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины. По словам заместителя министра обороны Игоря Павловского, для этого Рада должна принять изменения в закон.

Отметим, принятие соответствующего закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом плана обороны Украины и утверждение его структуры.