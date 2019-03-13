Кабмін виступив за підтримку вивчення української мови за кордоном

Уряд пропонує закріпити таку підтримку в законі про освіту

Кабинет министров Украины предлагает парламенту закрепить в законе об образовании государственную поддержку изучения украинского языка за рубежом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство предлагает закрепить в законе норму о том, что государство способствует изучению украинского языка и его популяризации за границей, в том числе путем направления в соответствии с международными соглашениями педагогических работников для преподавания в иностранных учреждениях образования украинского языка, литературы, культуры, истории, географии и т. д.

Порядок направления педагогических работников для преподавания в иностранных учреждениях образования за рубежом, а также условия оплаты их труда утверждает Кабинет министров.

Фото: проект закона

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что принятие "языкового закона" обеспечит не менее 90% украиноязычного контента на телеканалах.

Отметим, сегодня парламент продолжил рассмотрение правок к "языковому закону". К закону ко второму чтению поданы 2082 правки. Во вторник, 12 марта, депутаты рассмотрели 120 правок.