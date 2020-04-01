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Кабмін завтра може зібратися на позачергове засідання

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:35
Кабмін завтра може зібратися на позачергове засідання
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зазначив, що може бути позачергове засідання уряду

Кабмін завтра може зібратися на позачергове засідання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні на засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що є проект постанови про карантин в Україні.

"Проект постанови. Пропонується викласти в новій редакції, якою на території України запроваджено карантин та встановлені обмежувальні заходи. Зокрема, з метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби, передбачається запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань - домашня ізоляція, домашній карантин та соціальна дистанціювання осіб віком старше 60-ти років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту", - заявив Степанов.

Міністр наголосив, що разом з тим в постанові уточнюється перелік випадків, коли не застосуються заборони, вони передбачені карантином.

"Берем добу на допрацювання (постанови, - ред.). За потреби завтра у нас буде позачергове засідання, можливість провести", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням ухвалити кроки, що допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмеження через коронавірус. Мер міста також просив ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств.

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