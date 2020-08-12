Кабмін виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО

Кабінет міністрів виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, уряд виділив 9 267,05 тисячі гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб. А саме одноразову допомогу отримають члени сімей п'яти осіб, які загинули під час АТО, і п'ять бійців АТО, які отримали інвалідність під час операції.

Зазначено, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів.

До 15 жовтня відомство зобов'язали подати звіт про використання виділених коштів.

Відзначимо, в кінці липня КМУ виділив майже 11 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Як писало РБК-Україна, Кабмін направив місцевим бюджетам 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та сім'ям героїв Небесної сотні: уряд затвердив відповідні розпорядження.