Кабмін виділив силовикам 70 млн гривень через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Силовикам закуплять індивідуальні засоби захисту

Кабінет міністрів через коронавірус в Україні виділив силовикам 70 млн гривень на закупівлю індивідуальних засобів захисту. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Міністерству внутрішніх справ з резервного фонду виділяється 70 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту на час протиепідемічних заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.

Зокрема, Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримає 33,2 млн гривень, Адміністрація Державної прикордонної служби - 9 млн гривень, Національна поліція - 16 млн гривень, Національна гвардія - 11 млн гривень, Апарат МВС - 0,8 млн гривень.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області. У первісному варіанті постанови зазначалося, що режим НС буде введено і в Києві, однак на даний момент немає відповідного рішення міської комісії.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину через коронавірус. За його словами, студенти повинні мати можливість ізолюватися в гуртожитках.