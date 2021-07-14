Уряд виділить на підвищення пенсій військовим та поліцейським 5,3 млрд гривень

Згідно з документом, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у червні 2021 року в осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) завершується період виплати частини коштів компенсації підвищеного розміру пенсії за 2016-2017 роки і підвищення розмірів пенсій з 2016 року для цієї категорії пенсіонерів не відбувалося. Сумарна виплата пенсії з цією доплатою з 01.07.2021 зменшилася до місячного розміру пенсії та середній розмір цієї виплати складає біля 2 000 гривень.

Крім того після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям Збройних сил України у 2018 році, їхні пенсії не індексувалися через відсутність відповідного механізму, а диспропорція у розмірах пенсій в залежності від часу їх призначення складає більше 70%. Мінімальні пенсійні виплати для військовослужбовців, зокрема складають близько 2 000- 2 700 гривень.

Водночас на розгляді Верховної ради перебувають законопроекти, які врегульовують питання індексації пенсій військових та поліцейських.