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Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

Фото: Міністерство оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.

"Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України.

"Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, Євросоюз дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України.

Ми також писали про те, що загальна сума допомоги Україні, яку виділили країни Заходу і міжнародні фінансові організації, перевищила 20 млрд доларів.

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