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Уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 17:52
Уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні на засіданні Уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 19 квітня виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України. Вони підуть міністерствам оборони і внутрішніх справ.

Зазначимо, за оцінками Міністерства фінансів, потреби держбюджету України становлять близько 5 млрд доларів на місяць додаткового фінансування.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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