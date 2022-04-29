Уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень

Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Сьогодні на засіданні Уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 19 квітня виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України. Вони підуть міністерствам оборони і внутрішніх справ.

Зазначимо, за оцінками Міністерства фінансів, потреби держбюджету України становлять близько 5 млрд доларів на місяць додаткового фінансування.