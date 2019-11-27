Кабмін виділив 200 млн гривень на житло для ветеранів АТО і переселенців

Кабінет міністрів України виділив 200 млн гривень на придбання житла для ветеранів АТО і переселенців. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що учасники АТО / ООС і вимушені переселенці зможуть придбати житло на пільгових умовах. Мова йде про довгостроковий кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.

"На цю програму уряд направить 200 млн гривень, з них 100 млн гривень для кредитування учасників АТО / ООС і 100 млн гривень для кредитування внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабмін виділив 1,8 млн гривень на житло для шести сімей переселенців в Житомирі.

Нагадаємо, в жовтні було виділено 300 млн гривень на доступне житло для 950 сімей в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова.

До цього Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення переселенців житлом. Зокрема, для забезпечення їх житлом розмір співфінансування з місцевого бюджету знижено з 50% до 30%. Крім того, влітку запрацював новий механізм надання тимчасового житла для цієї категорії.