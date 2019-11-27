Кабмін виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям

Кабінет міністрів України на засіданні 27 листопада виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд виділив і розподілив 203 млн стабілізаційної дотації між областями. Це є одним з інструментів погашення заборгованості по зарплаті вчителям і лікарям.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд погасить борги із зарплати медикам і вчителям. За його словами, Кабмін планував перерозподілити 171,1 млн гривень на зарплати для вчителів, а також направити 326 млн гривень на дофінансування медичної субвенції, в тому числі, на зарплати лікарям. Крім того, МОЗ змінює механізм виплати медичної субвенції, щоб до 2020 року не було затримок з виплатою грошей лікарям.

Відзначимо, раніше президент України Володимир Зеленський вимагав зібрати Кабінет міністрів через борги по виплаті зарплат лікарям і вчителям. Він також висловив упевненість, що в найближчі два дні уряд погасить заборгованості.