Уряд виділив 1,9 млрд на завершення виплат по 6500 гривень за програмою єПідтримка

Раніше на програму було виділено 21,450 млрд гривень. Таким чином, загальна сума досягла 23,332 млрд гривень.

Відзначимо, термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

Програма єПідтримка доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного Страхування та Державної служби.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території таких регіонів:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6,57 млн українців, які могли подати заявки на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.