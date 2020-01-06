Кабмін запроваджує антикризову допомогу для сімей

Кабінет міністрів України запроваджує своєчасну професійну допомогу для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що для допомоги таким сім’ям уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.

"Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, урядом запроваджується своєчасна професійна допомога, спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації… Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя", - прокоментував прем'єр.

Підкреслюється, що уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на запобігання потраплянню українців у такі ситуації. Зокрема, йдеться про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу "гроші ходять за людиною", а також про новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабмін збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Як писало РБК-Україна, уряд також планує виділення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і постраждалих у результаті антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.