Кабмін запровадив реєстр дитячих таборів

Кабінет міністрів України затвердив порядок введення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Відповідне рішення уряд схвалив у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Реєстр буде запроваджений з 1 листопада. Він буде відкритим для громадськості.

"Затвердити порядок ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Установити, що до 1 листопада 2019 року Державний реєстр майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей формується відповідно до порядку, встановленого Міністерством соціальної політики", - сказано у тексті документу.

Так, уряд доручив обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити утворення і функціонування комісії з питань обліку майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, а також персональне визначення реєстраторів.

Глава Міністерства соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що місцева влада, користуючись відсутністю реєстру, перепрофілює дитячі установи.

"В Україні немає реєстру дитячих оздоровчих закладів… місцева влада, користуючись відсутністю реєстру, робить з ними, що хоче, у тому числі, перепрофілює дитячі установи. В результаті таких установ стає все менше", - сказав Рева.

Нагадаємо, на початку року Кабмін прийняв оновлений порядок виїзду дітей за кордон. Документом визначається перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення (окремо для дітей, що мають батьків, і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Як писало РБК-Україна, раніше глава уряду Володимир Гройсман анонсував, що Кабмін України визначив своїм пріоритетом розвантажити процес навчання у школах, тому ініціює введення навчальних змін.