Кабмін запровадив грошову нагороду за геройський вчинок

Кабінет міністрів України запровадить грошову винагороду за здійснення геройського вчинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Відповідно до рішення Кабміну, 207 українців, які здійснили геройський вчинок, отримають по 105 тисяч гривень. Глава уряду зазначив, що допомога від держави буде одноразовою.

"Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають по 105 тис. гривень як одноразову допомогу від держави", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд запропонував щомісяця доплачувати окремим категоріям пенсіонерів понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію. Рішення дозволить підвищити надбавки пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру.

Також під час сьогоднішнього засідання Кабмін запропонував призначити президентські стипендії дітям журналістів Дмитра Лабуткіна та В'ячеслава Веремія, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Відповідне рішення було прийняте у середу, 26 лютого.